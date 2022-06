Stiri pe aceeasi tema

- Natura pare ca s-a smintit cu totul. Furtuni violente, grindina, ploi, fulgere, tunete, toate se revarsa din abundența peste lume. Nici Franța n-a scapat de vremea rea in weekendul trecut. ​​Toate cele inșirate mai sus, la care se adauga inundații, copaci smulși din radacini de vantul care a batut cu…

- Mai multe furtuni violente s-au produs sambata in Franta, provocand un deces si ranirea altor 15 persoane, din care doua se afla in stare grava, potrivit autoritatilor franceze, insa aceste fenomene se vor diminua ca intensitate pe parcursul zilei de duminica, a raportat Meteo-France, informeaza…

- Un muncitor care trebuia sa curețe un coș de fum defect, dintr-o cladire aflata in renovare, ar fi pornit greșit ventilatorul și un val de fum și funingine a patruns in saloanele de la etajul unu al unitații medicale. S-a dat alarma, in aceasta dimineața, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii…

- Incendiu la hotel Romantic din statiunea Mamaia.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de sambata spre duminica in statiunea Mamaia.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu la un hotel.Incendiul a fost lichidat in jurul orei 4.00.…

- Noua persoane au fost nevoite sa iasa de urgenta dintr-un bloc din municipiul Botosani, care a fost afectat de un incendiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, incendiul a avut loc intr-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de…

- Peste 200.000 de persoane au participat la protestele organizate duminica in mai multe orase din Franta fata de erodarea nivelului de trai, iar mai multi agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in violente.

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unei explozii urmata de incendiu, care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta, fiind afectate 26 de locuinte. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, 20 de locatari au fost…

- Din informațiile existente pana in prezent, unul dintre cei trei raniti a suferit "rani grave", iar ceilalti doi au probleme respiratorii. Potrivit lui Nikos Kapravelos, directorul uneia dintre unitatile de Terapie intensiva a spitalului, incendiul a pornit de la o tigara. De altfel, se pare ca persoana…