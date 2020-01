Furtuni violente de zăpadă pe coasta estică a Canadei. Armata intervine cu 200 de militari Militarii erau asteptati duminica seara sa participe la operatiunile de curatare si dezapezire.



Peste 70 de centimetri de zapada au cazut in 24 de ore in capitala provinciei, St. John's. Zapada si movilele formate de vanturile care au suflat cu peste 100 de kilometri pe ora au blocat strazile si drumurile principale, au ingropat masini si mai multe case.



Numarul de soldati mobilizati, din armata activa si din rezerva, ar putea ajunge la 250 sau 300 in zilele urmatoare, in functie de necesitati, a completat ministrul.



Armata canadiana va furniza, de asemenea, doua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Armata canadiana a decis sa trimita un numar de 150 - 200 de militari in Newfoundland si Labrador pentru a asista aceasta provincie de pe coasta estica a Canadei in eforturile de recuperare in urma unei violente furtuni care a adus o cantitate exceptionala de zapada, a anuntat duminica Ministrul…

- Vremea a fost rece, geroasa dimineata si noaptea. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat in general slab. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -13 grade Celsius. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din judet este partial umed. Nu sunt probleme in trafic. Angajatii sectiei…

- Venetia se afla duminica sub alerta de inundatii, in timp ce furtuni violente, vanturi puternice si alunecari de teren continua sa afecteze regiuni intinse din Italia, relateaza dpa. Orasul Venetia era vizat duminica dimineata de un nou fenomen de "aqua alta" (maree inalta), cu un maximum de 120 de…

- Alte trei nave au venit in ajutor pentru salvarea oilor de pe vasul rasturnat duminica in Portul Midia. In total, autoritațile intervin cu 6 ambarcațiuni pentru a salva cat mai multe din cele aproximativ 14.000 de oi de pe nava cu pavilion Palau. Pana acum au fost salvate 32 de animale, potrivit…

- Vremea rece a adus deja primii fulgi de zapada din aceasta iarna, in județul Buzau la Bisoca zapada masoare deja zece centimetri. Zapada este prezenta și la Ranca, județul Gorj, dar și La Balea Lac.

- Frigul isi face simtita deja prezenta in toata tara. La munte a nins, iar stratul de zapada masoara deja cativa centimetri. Jadarmii montani si salvamontistii sunt deja la posturi si ii indeamna pe turilsti sa fie precauti si sa nu plece de acasa neechipati de iarna.

- Confruntari intre protestatari si trupe ale armatei au avut loc miercuri seara in partea de nord a Libanului, la o zi dupa ce premierul Saad Hariri a inaintat presedintelui demisia guvernului sau ca raspuns la una din cererile formulate in timpul manifestatiilor anti-guvernamentale, informeaza dpa…

- Este oficial. Militarii ii pot obliga pe tinerii si pe barbatii apti de munca ce locuiesc in localitati in care a fost declarata starea de asediu sau starea de urgenta sa presteze diverse activitati in interes public. Cel putin asa rezulta dintr-un act normativ ce a intrat in vigoare cu cateva zile…