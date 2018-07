Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, cele mai afectate de ploile care au avut loc in ultimele 12 ore in judet au fost localitatile Ormenis, Budila si Prejmer. In comuna Ormenis, cateva masini au fost luate de ape, oamenii postand filmari pe Facebook. "Am intervenit in localitatea…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 28 iunie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 31.371 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 2200. Situația locurilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 22 iunie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 27.837 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1600. Situația locurilor…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, joi, trei atentionari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Alba, Harghita, Bistrita-Nasaud si Cluj si mai multe atentionari Cod galben pentru rauri din judetele Brasov, Covasna, Buzau, Harghita, Mures, Sibiu, Bistrita-Nasaud,…

- In 31 de localitați s-au inregistrat pagube majore Potrivit IGSU, in urma ploilor abundente din ultimele 24 de ore, au fost inregistrate efecte la nivelul a 31 localitati din judetele Alba, Arges, Arad, Bacau, Dambovita, Dolj, Galati, Iasi, Neamt, Prahova, Teleorman, Timis, Valcea si Vrancea. Ploile…

- Peste 1,2 tone și 1.100 de litri de produse de protecție a plantelor susceptibile a prezenta riscuri de producere a unor evenimente grave pentru sanatatea populației și a mediului inconjurator au fost ridicate de polițiști, in urma unei acțiuni desfașurate in județul Cluj și in mai multe județe din…

