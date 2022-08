Furtuni și ploi după caniculă. De când se schimbă vremea Dupa canicula ne pregatim de furtuni puternice, inclusiv grindina. Vremea se schimba radical incepand de marți, avertizeaza meteorologii. „Ne racorim treptat. Ne-am aflat sub incidența unui val de caldura care a determinat temperaturi foarte ridicate. Chiar 38 – 39 de grade am avut maxime sambata, in sud-vestul teritoriului, in consecința, disconfort termic foarte accentuat. Acum ne […] The post Furtuni și ploi dupa canicula. De cand se schimba vremea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a susținut, sambata, ca bursele elevilor vor fi un pilon important in noile legi ale Educatiei pentru reducerea abandonului scolar. El a apreciat ca, din 2023, in cazul unor parinti, bursele obtinute de doi sau trei dintre copiii lor vor depasi venitul lor lunar. Sorin…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari de instabilitate atmosferica, vijelii, dar si de canicula. Ele sunt valabile toata ziua de astazi pentru jumatatea de sud a Moldovei, nordul si estul Munteniei si nordul Dobrogei, acolo unde sunt prognozate ploi torentiale si vijelii. Restul zonelor…

- Dupa cateva zile racoroase, meteorologii anunța ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 11 – 24…

- Vremea caniculara, urmata de furtuni cu grindina face ravagii in toata Europa. Franța este sub cod portocaliu de furtuni, iar sud-vestul țarii a fost afectat de grindina bile uriașe de grindina, care au provocat daune semnificative in agricultura. In plus, au fost raportate numeroase cazuri de parbrize…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Vijeliile, grindina și cantitațile mari de ploaie cazute in ultimele 24 de ore in toata țara au facut ravagii. Meteorologii anunța cand se va termina acest episod de vreme rea și vor aparea și primele temperaturi de vara. Vremea rea a facut prapad in orașe – mașini distruse, copaci cazuți, strazi inundate.…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, iar de la temperaturi maxime de pana la 27-29 de grade se va ajunge la 13 grade Celsius. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani arata variații mari de temperatura. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza…