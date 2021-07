Stiri pe aceeasi tema

- Misiune de salvare a unei familii din localitatea Paștești, comuna Bistra. Trei femei au fost evacuate, luni dupa-masa, de urgența , dupa ce apa a atins, in interiorul locuintei, aproximativ un metru, transmite ISU Alba. Post-ul O femeie și doi copii au fost evacuați din calea apelor, la Bistra apare…

- Vestul țarii a fost maturat de inundații. Dupa codul portocaliu de vijelii puternice mai multe localitați din Apuseni sunt sub ape.Zeci de persoane s-au refugiat in podul casei fiindca parterul se inundase și au așteptat intervenția salvatorilor. Torenții au distrus mai multe locuințe și au luat pe…

- Meteorologii au actualizate avertizarile de furtuni și canicula valabile pentru aceasta perioada. COD GALBEN: pana vineri, 2 iulie, ora 10:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari…

- Meteorologii au emis un Cod Galben de disconfort termic accentuat și canicula valabil in județul Alba și alte județe din țara, de marți 29 iunie, ora 12:00 pana miercuri, 30 iunie, ora 22:00. Potrivit ANM, in intervalul menționat, in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, vestul Maramureșului și sud-vestul…

- Meteorologii au emis un Cod Roșu de canicula in Vestul țarii, unde termometrele vor indica 41 de grade Celsius.Joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de cod ROȘU, galben și portocaliu de canicula, valabile de marți, de la ora 12, pana vineri, 25 iunie. Temperatura va crește pana la valori de 38-39 de grade Celsius, mai ales in vestul țarii, unde 7 județe sunt in cod roșu de caldura. Alte 11…

- Odata cu avansul spre regiunea țarii noastre a dorsalei Anticiclonului Azoric, o masa de aer foarte cald, dinspre nordul Africii, este antrenata spre Romania și aduce un prim val de canicula și la noi. Canicula care va atinge valori chiar extrem prin vestul și sud-vestul țarii, unde vom avea zile in…

- ANM menține avertizarea de vreme rea pentru județul Alba. Astfel Nord- Vestul și Sudul județului se afla sub COD PORTOCALIU, iar restul județului Alba sub avertizarea de COD GALBEN. Meteorologii au actualizat prognoza la ora 17,00 și mențin avertizarea pana in 21 mai 2021, la ora 11. Avertizare meteo…