Furtuni puternice. 13.000 de oameni, blocați pe aeroport Acest lucru s-a intamplat in Aeroportul International Chengdu Shuangliu, situat in provincia Sichuan din China, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza agentia Xinhua. Autoritatile aeroportuare au anuntat ca sase zboruri au fost anulate, 113 curse externe au avut intarzieri, iar opt avioane care efectuau zboruri interne au aterizat pe piste din alte zone. Furtunile au afectat Chengdu, capitala provinciei Sichuan, incepand de vineri, ora locala 3:40. Pistele aeroportului, care au fost inchise timp de mai multe ore, au fost redeschise. Numarul curselor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

