Furtuni în Polonia: un mort, patru răniţi şi pagube materiale considerabile Furtunile violente si ploile torentiale care s-au produs in acest weekend in Polonia au ucis o persoana, au ranit alte patru si au provocat pagube materiale considerabile, informeaza DPA.



Cel mai grav incident s-a produs in regiunea Solec din sudul Varsoviei, dupa ce un copac a cazut peste un automobil aflat in mers si l-a ucis pe soferul acestuia, un barbat in varsta de 30 de ani, in pofida tentativelor de resuscitare intreprinse de echipele de interventie, a precizat duminica un angajat al serviciului de urgenta pentru postul de televiziune TVN24.



Sotia conducatorului…

Sursa articol: agerpres.ro

