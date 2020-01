Furtuni de praf şi grindină în Australia In orasul Melbourne, capitala statului Victoria, au fost semnalate caderi importante de grindina duminica seara, in timp ce in unele zone ale acestui stat au cazut ploi torentiale, perturband derularea turneului de tenis Australian Open.



Incendii de vegetatie au loc in fiecare an in Australia, insa sezonul incendiilor a inceput foarte devreme in acest an si a fost extrem de intens din cauza secetei prelungite de pe vasta insula-continent. Suprafata terenurilor distruse de flacari incepand din septembrie este mai mare decat Portugalia. In plus fata de distrugerea a peste 2.000 de locuinte,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

