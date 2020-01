Stiri pe aceeasi tema

- AUSTRALIAN OPEN 2020. Partidele de miercuri ar fi trebuit sa inceapa la ora locala 12:00, insa startul s-a dat la ora 13:00. Dupa aproximativ doua ore, toate meciurile au fost suspendate, intre acestea fiind si Laura Ioana Paar - Irina Bara si Patricia Tig - Leylah Fernandez. SOC la Australian…

- Meciurile din calificarile de la Australian Open au început cu o întârziere de o ora si apoi au fost suspendate, din cauza calitatii scazute a aerului de la Melbourne, transmite News.ro.Partidele ar fi trebuit sa înceapa la ora locala 12.00, însa startul s-a dat la…

- Slovena Dalila Jakupovic a fost nevoita sa abandoneze in primul tur al calificarilor la Openul de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, marti la Melbourne, din cauza unei stari de rau, generata de un nor de fum provenit de la incendiile care fac ravagii in estul acestei tari…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a invins-o, marti, pe ucraineanca Angelina Kalinina, cu scorul de 7-6 (7), 6-2. Partida disputata la Melbourne a contat pentru prima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului Australian Open. Niculescu (128 WTA), desemnata cap de serie numarul…

- Meciurile turneului de tenis Australian Open ar putea fi suspendate in cazul in care calitatea aerului este nesatisfacatoare, au anuntat organizatorii competitiei, dupa ce la Melbourne s-a atins un nivel ”nesanatos” pe fondul extinderii incendiilor, scrie BBC, titrat de Agerpres. ”Sanatatea jucatorilor,…

- AUSTRALIAN OPEN 2020. Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului, 20 ianuarie-2 februarie, spun ca Simona Halep și celelalte nume grele vor putea intra pe terenurile de la Melbourne, dar calitatea aerului in capitala statului Victoria este alterata sensibil din cauza incendiilor care au cuprins…

- ”Sanatatea jucatorilor, a spectatorilor, a personalului este o prioritate pentru noi. Exista experti care analizeaza permanent toate datele disponibile si se consulta in mod regulat cu oficialii turneului, iar in cazul caldurii si al fumului degajat, se discuta cu medicii. Monitorizam in timp real calitatea…

- Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, risca sa fie anulat din cauza incendiilor catastrofale din Australia. Primele meciuri sunt programate la Melbourne pe 13 ianuarie, in calificari. Finala masculina pune punct competiției pe 31 ianuarie. Din cauza incendiilor fara precedent din Australia,…