Furtuni de praf monstruoase au întunecat Soarele. S-a făcut întuneric în plină zi VIDEO Intr-o inregistrare video a unui martor ocular se vede un imens "zid de praf" care a "inghitit", practic, regiunea. Totusi, locuitorii din regiunile lovite de furtuna de praf din statul australian au asistat cu admiratie la acest spectacol "maret", in ciuda conditiilor vitrege si chiar periculoase. Serviciile de meteorologie au emis avertizari de furtuni si vant puternic la inceputul saptamanii. Rafalele au ajuns la viteza de 107 km la ora in orasul Dubbo si de 94 la ora in Parkes. Satelitii MODIS de la NASA au monitorizat norii de praf care au ajuns in centrul regiunii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Insula Cangurilor din sudul Australiei era considerata o adevarata ”Arca a lui Noe”, datorita biodiversitații pe care o gazduiește. Specialiștii se tem ca dupa incendiile de vegetație care au devastat-o, insula nu iși va mai reveni cu adevarat niciodata, scrie BBC News.Incendiile au lovit in cel puțin…

- Cifra este una infioratoare și a ridicat, din pacate, urmatoarea problema: șase specii de animale sunt pe cale de dispariție. Analiza a fost facuta de un expert de la Universitatea din Sydney

- Jumatate de miliard de animale au murit in incendiile care distrug Australia incepand din luna septembrie pana in prezent, anunta presa australiana, scrie digi24.ro. Exista temeri ca specii intregi de plante si de animale au fost distruse in totalitate de foc, in conditiile in care se estimeaza ca de…

- Ecologii de la Universitatea din Sydney estimeaza acum ca aproape jumatate de miliard de animale si plante au disparut de cand au inceput focurile in urma cu cateva luni. Aproximativ 480 de milioane de mamifere, pasari si reptile s-au pierdut de la intensificarea incendiilor in septembrie, a spus universitatea…

- Astrofizicienii au surprins o perspectiva spectaculoasa noua asupra centrului Caii Lactee care arata cum s-ar vedea galaxia noastra daca ochii umani ar putea percepe undele radio. Folosind imaginile capturate de radioelescopul Murchison Widefield Array (MWA), astrofiziciana Natasha Hurley-Walker…

- Originara din Pitești și stabilita la Antipozi de cațiva ani, Carmen Lavinia Teodor este prima din Australia care a votat in turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Carmen Lavinia Teodor a votat la Consulatul Romaniei de la Sydney. Carmen Lavinia Teodor este absolventa a Facultații de Psihologie…

- Cel putin 5 persoane au murit si alte 22 au fost ranite in urma unei tornade si puternicelor furtuni care s-au inregistrat in ultimele zile in estul Africii de Sud, au informat miercuri serviciile de urgenta citate de EFE. O tornada - un fenomen neobisnuit in zona - i-a surprins marti…

- Biroul de Meteorologie din Australia a anuntat ca in anumite zone din statul New South Wales precipitatiile au fost de aproape 100 mm in cursul zilei de duminica. Ploile au fost intampinate cu mare bucurie in orase precum Bourke, aflat la 800 de kilometri nord-vest de Sydney, unde oamenii au inceput…