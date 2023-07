Stiri pe aceeasi tema

- In Spania, jumatate dintre provinciile țarii sunt astazi sub alerte meteo. Este cod roșu in sud, unde sunt așteptate 44 de grade. In Marea Britanie, ieri a fost cea mai fierbinte zi de pana acum in acest an - s-au inregistrat peste 32 de grade Celsius, in sud. In cealalta parte a continentului, Balcanii…

- Vremea face prapad in Europa. Meteorologii au emis cod violet de furtuni și vijelii. Oamenii din Germania au fost martorii furiei naturii. In doar cateva minute, o furtuna a lasat in urma pagube importante, vantul a suflat cu forța unei tornade, iar ploile torențiale au provocat inundații. S-a anunțat…

- Meteorologii au anunțat cat mai ține vremea rea. Ciclonul mediteranean care a facut ravagii in Italia se indreapta spre sudul și estul Europei. Țara noastra va fi mai puțin afectata, fenomene extreme fiind prezente, dar la o intensitate redusa.

- Autoritațile din Europa sunt in alerta dupa ce un drog extrem de popular in SUA și-a facut loc și pe piețele europene și baga tot mai mulți tineri in spital. Praful de maimuța, cum este numit drogul care a bagat medicii in alerta, genereaza un comportament violent in randul utilizatorilor.Efectele…

- Romania se situeaza „din nou” printre ultimele tari din Europa cu privire la accesul la medicamente de ultima generatie, a transmis, joi, Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al organizatiei, un nou medicament ajunge cel mai repede…

- Germania va lansa de luni una dintre cele mai accesibile oferte de transport in comun din lume, stabilind un nou punct de referinta pentru a incuraja consumatorii sa renunte la masini.Conform Ziarului Financiar, pentru doar 49 de euro (54 de dolari) pe luna, germanii beneficiaza de calatorii nelimitate…

- “Asteptam peste 75.000 de turisti pe litoral in weekendul de 1 Mai, datorita evenimentelor ce se organizeaza mai ales in Costinesti si Mamaia. Pe primul loc ca numar de turisti prezenti la un eveniment se va plasa “Beach, Please”, festivalul ce va atrage in Costinesti peste 50.000 participanti,…

- Brazilia spera ca acordul comercial dintre Mercosur și Uniunea Europeana (UE) sa fie incheiat in acest an, a declarat duminica un oficial guvernamental, punand capat unor ani de intarzieri și deschizand calea catre creșterea comerțului intre cele doua regiuni, noteaza Reuters. UE și blocul Mercosur,…