- Un nou document diplomatic, scris de ambasadorul canadian la Viena pe 19 decembrie 1989, arata cum Teodor Meleșcanu a catalogat drept "zvonuri și relatari de presa nefondate" informațiile despre cum armata a deschis focul asupra oamenilor la Timișoara. Prima oara acest lucru a fost scos la iveala de…

- In perioada 7-8 decembrie a avut loc la București Convenția Naționala PLUS, un eveniment care a adunat peste 1000 de participanți. In cadrul Convenției Naționale PLUS, Dacian Cioloș a fost reales președinte al Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate și au avut loc alegeri pentru desemnarea coordonatorilor…

- Zone intinse din Italia și Franța sunt acoperite de ape - avertizeaza Ministerul roman de Externe, intr-o alerta de calatorie emisa pentru cele doua țari. E cod roșu de precipitații intense și vant in zona centrala a regiunii italiene Liguria.

- In 2018, un numar de 925800 de turiști au calatorit in afara țarii, fața de 2017 cand au fost doar 762.500, potrivit INS. „In 2017, 139.200 de turiști au ales sa-și petreaca vacanța in Bulgaria, in timp ce in 2018, numarul acestora a crescut pana la 163.600. Hotelierii bulgari spun ca in momentul de…

- Ninsorile și vremea rea fac ravagii in mai multe țari din Europa, iar Ministerul de Externe ii atentioneaza pe romanii care calatoresc in Portugalia si Croatia ca este cod rosu de furtuni de-a lungul zonelor de coasta. Franța, Spania sunt printre cele mai afectate de nameți, iar Anglia se pregatește…

- Ministerul roman de Externe a emis o atentionare de calatorie pentru Croatia, aflata, incepand de astazi, sub incidenta unor coduri rosu, portocaliu si galben privind intensificari ale vantului. Pentru canalul Velebit, s-a emis cod rosu de vant, care va atinge o viteza de pana la 130 de kilometri pe…

- Potrivit celei de-a doua estimari publicate de Eurostat, anul trecut, dintre statele membre ale Uniunii Europene, numai Cipru a avut un deficit bugetar mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB. Anul trecut, tarile care au inregistrat execedent bugetar au fost…

- Marele premiu al loteriei Euromillions, valoare de 170 milioane lire sterline, a fost caștigat marți de un britanic. Caștigatorul va deveni astfel posesorul celui mai mare premiu din istoria loteriei și va avea mai mulți bani decat cei mai bogați artiști britanici, scrie BBC News. Operatorul național…