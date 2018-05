Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea…

- Cel putin 98 de persoane au murit in furtuni de nisip, in nordul Indiei, in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat joi oficiali locali. Un biant anterior anunta cel putin 77 de morti si 143 de raniti, au anunțat antena1.ro. Rafale de vant de pana la 130 de kilometri pe ora au cauzat moartea […] The…

- Cel putin 143 de oameni au murit in urma furtunilor de nisip ce au afectat nordul Indiei, potrivit celui mai recent bilant emis, vineri, de autoritati, care au precizat ca sunt in vigoare avertizeri de vreme rea si pentru urmatoarele zile, informeaza site-ul postului France 24. Cea mai…

- Cel putin 74 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand…

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui incendiu care a avut loc la o clinica de reabilitare din Baku, capitala Azerbaidjanului, scrie The Independent, citand agentia de presa azera APA, transmite News.ro . Alte patru persoane au fost salvate si transportate la spital. Imaginile de la televiziunile…

- Accidentul intre cele doua trenuri a avut loc in provincia Behaira, localizata in nordul Egiptului, potrivit comunicatului. Cauza accidentului nu este cunoscuta la aceasta ora. Potrivit sursei citate, alte 40 de persoane au fost ranite in urma accidentului. Trenul care transporta pasageri…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…