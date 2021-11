Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, iar alte nouasprezece au fost ranite, luni, in orasul Istanbul, afectat o furtuna puternica, a anuntat municipalitatea. Vantul a suflat cu viteze de pana la 130 km/h, informeaza AFP.

- Furtuna violenta la Istanbul. Cel putin patru persoane au murit si alte nouasprezece au fost ranite, luni, in orasul Istanbul, in urma unei furtuni violente, scrie AFP. „Patru persoane, inclusiv un cetatean strain, si-au pierdut viata, iar 19 dintre concetatenii nostri au fost raniti, dintre care trei…

- "Patru persoane, inclusiv un cetatean strain, si-au pierdut viata, iar 19 dintre concetatenii nostri au fost raniti, dintre care trei grav", a declarat guvernatorul din Istanbul intr-un comunicat, citand un bilant intocmit de Agentia guvernamentala pentru gestionarea dezastrelor naturale.In imaginile…

- Cel putin patru persoane au murit si alte nouasprezece au fost ranite, luni, in orasul Istanbul, afectat de rafale puternice de vant, a anuntat municipalitatea, informeaza AFP. „Patru persoane, inclusiv un cetatean strain, si-au pierdut viata, iar 19 dintre concetatenii nostri au fost raniti, dintre…

- "Multimea a inceput sa se impinga spre fata scenei. Acest lucru a creat un moment de panica care a condus la ranirea mai multor persoane", a declarat seful pompierilor din Houston, Samuel Pena, in cadrul unei conferinte de presa sambata dimineata."Avem cel putin opt decese confirmate in aceasta seara…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 50 ranite, marti dupa-amiza, intr-un atac vizand un spital militar din Kabul, potrvit unui bilant prezentat de catre un oficial de la Ministerul afgan al Sanatatii AFP. “Nouaspreze corpuri si aproximativ 50 de raniti au fost condusi la spitale din oras”,…

- Cel putin 14 persoane au murit si sapte sunt date disparute dupa trecerea furtunii tropicale Conson, care a afectat la inceputul acestei saptamani zona centrala a arhipelagului filipinez, in timp ce autoritatile locale se pregatesc pentru sosirea taifunului Chanthu, asteptat sa ajunga vineri in nordul…

- Guvernatorii din New York si New Jersey au declarat miercuri seara stare de urgenta ca urmare a ploilor in cantitati record aduse de furtuna tropicala Ida, care au condus la inundatii si conditii periculoase pe drumuri si au provocat decesul a cel putin noua persoane, conform relatarilor din media…