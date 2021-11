Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a pierdut viata duminica dupa ce a fost luat de ape in timpul unei furtuni violente care a afectat insula italiana Sardinia, au anuntat serviciile de urgenta, informeaza agentia DPA. Barbatul varstnic a ramas blocat in masina sa duminica dimineata, in asezarea Sant'Anna Arresi…

- Explozie intr-o moschee din Afganistan. Deflagatia a avut loc in districtul Spin Ghar, in apropiere de orasul Jalalabad, unul dintre bastioanele aripii afgane a organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI-K).Din primele informatii, trei persoane si-au pierdut viata. Alte 15 persoane au fost ranite.''Pot…

- Cel putin opt persoane au murit si altele au fost ranite intr o busculada produsa vineri seara la festivalul de muzica Astroworld din Houston, statul Texas, Statele Unite ale Americii, au transmis autoritatile americane, relateaza Reuters si AFP.Seful pompierilor din Huston a declarat ca multimea a…

- 15.239 de cazuri noi de covid. Peste 70.000 de teste au fost prelucrate de ieri pana azi. Inca 352 de persoane au decedat. La ATI sunt 1.739 de pacienti, dintre care 35 sunt copii. In Timiș au fost raportate 579 cazuri noi de imbolnavire, dintre care 75 persoane au varsta sub 18 ani. Rata de […] The…

- Un avion s-a prabușit in Rusia, in regiunea Menzelinsky din Tatarstan. La bord se aflau 23 de persoane, din care 21 erau parasutiști. Din primele informații reiese ca 16 persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite grav.

- Autoritațile ruse au transmis sâmbata ca 26 de oameni au murit saptamâna aceasta din cauza otravirii cu alcool, dupa ce au consumat bauturi produse în regiunea Orenburg din apropierea graniței cu Kazahstanul, transmite Reuters. Alte 28 de persoane au suferit simptome ale otravirii…

- O explozie cauzata de o scurgere de gaze a provocat miercuri prabusirea completa a unei cladiri rezidentiale in Republica Ceha, relateaza agentia DPA. FOTO. Explozie uriașa in Cehia. O casa s-a prabușit complet. Doi pompieri au murit Doi pompieri voluntari si-au pierdut viata, a relatat agentia de stiri…

- Cel putin 14 persoane au murit si sapte sunt date disparute dupa trecerea furtunii tropicale Conson, care a afectat la inceputul acestei saptamani zona centrala a arhipelagului filipinez, in timp ce autoritatile locale se pregatesc pentru sosirea taifunului Chanthu, asteptat sa ajunga vineri in nordul…