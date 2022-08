Furtuna tropicală Meari a provocat ploi torenţiale în Japonia Furtuna tropicala Meari s-a abatut sambata asupra principalei insule din arhipelagul nipon, Honshu, provocand ploi torentiale, urmand ca precipitatiile sa se intensifice pe masura apropierii de capitala Tokyo, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE…

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Fumio Kishida va remania miercuri guvernul pe care il conduce tinand cont de legaturile politicienilor cu Biserica Unificarii, o grupare controversata, de care incearca sa se distanteze, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- India a confirmat luni primul sau deces provocat de variola maimutei, cel al unui tanar barbat din statul Kerala din sudul tarii, care este considerat cea de-a patra victima cunoscuta in cadrul actualului val al epidemiei cauzate de aceasta boala, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Japonia a confirmat primul caz variola maimutei, la Tokyo, a declarat luni guvernatorul capitalei, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Furtuna tropicala Bonnie, care se deplaseaza in aceasta perioada de-a lungul coastei pacifice a Americii Centrale, a facut o victima si a provocat pagube materiale in El Salvador, sambata, insa ploile abundente care o insotesc au inceput sa scada in intensitate pe parcursul zilei de duminica, informeaza…

- Banca Centrala Europeana intentioneaza sa ceara creditorilor din zona euro sa includa o posibila recesiune in planurile lor de afaceri si va utiliza acest lucru in noile sale calcule pentru aprobarea politicilor de dividende, a declarat joi Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara…

- La mai putin de o saptamana dupa ce furtuna tropicala Agatha a lovit coasta Mexicului provocand moartea mai multor persoane, prima furtuna denumita din sezonul uraganelor 2022 din Oceanul Atlantic s-a format in largul coastei de est a Statelor Unite, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Reprezentanții Statelor Unite ale Americii, Coreei de Sud și Japoniei s-au intalnit pe tema tensiunilor nucleare din Coreea de Nord, anunța Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Seful Renault, Luca de Meo, ar putea reveni in iunie in Japonia, pentru a doua oara in doua luni, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, un semn al intensificarii discutiilor cu partenerul Nissan privind separarea diviziei sale de vehicule electrice. Fii…