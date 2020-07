Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Isaias a crescut in intensitate si a devenit un uragan de categoria 1, care se indreapta spre arhipelagul Bahamas si spre statul american Florida, au anuntat vineri dimineata reprezentantii Centrului National pentru Uragane (National Hurricane Center - NHC) din Statele Unite, citati…

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN.

- Un puternic uragan de categoria a 3-a, cu viteze ale vantului de pana la 190 de kilometri la ora, inainteaza in Oceanul Pacific si se preconizeaza ca va atinge in acest weekend unele zone din Hawaii, a anuntat vineri Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Douglas ar putea fi primul…

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit, ieri, coastele statului Louisiana, din Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC). La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui...

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit coastele statului Louisiana duminica, in sud-estul Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC), informeaza AFP. La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui stat insotita de viteze ale vantului de pana la 80 de…

- Amanda, prima furtuna formata in actualul sezon al uraganelor din Oceanul Pacific, a facut cel putin 26 de victime in El Salvador, Guatemala si Honduras la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit noilor bilanturi publicate marti, informeaza AFP. Regiunea ramane in alerta, in conditiile in care o alta…

- Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC) a informat miercuri despre formarea in largul coastelor statului Carolina de Sud a furtunii tropicale Bertha, al doilea fenomen meteorologic de acest tip aparut in acest an in bazinul Oceanului Atlantic caruia i-a fost atribuit un

