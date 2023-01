Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si cinci de persoane si-au pierdut viata, 21 sunt date disparute si circa 38.000 au fost stramutate in Madagascar dupa trecerea unei furtuni tropicale saptamana trecuta prin nord-estul tarii, a anuntat duminica Biroul de gestionare a riscurilor si dezastrelor in ultimul sau bilant, potrivit…

- Trei persoane decedate și alte opt sunt ranite, dintre care trei grav, in urma accidentului de la Cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. In zona se afla mai multe echipe de intervenție. Conform ISU Gorj, la locul accidentului colectiv de munca a fost amenajat un punct medical avansat unde…

- Pompierii mureșeni au fost prezenți la datorie 24 de ore din 24 pentru intervenția imediata la solicitarile cetațenilor și gestionarea optima a situațiilor de urgența, produse la nivel local, a informat luni, 16 ianuarie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Doua persoane au murit, iar alte 12 sunt date disparute dupa o explozie care a avut loc la o uzina chimica din provincia Liaoning situata in nord-estul Chinei. In total 34 de persoane au fost ranite, informeaza oficialii locali, citați de Bloomberg. Deflagrația a fost urmata de un incendiu puternic,…

- O persoana a murit si mai multe sunt date disparute in urma unei explozii si a unui incendiu la un bloc de locuinte in insula anglo-normanda Jersey din Canalul Manecii, a anuntat sambata politia, citata de Reuters, DPA si France Presse, potrivit Agerpres. Seful politiei din Jersey, Robin Smith, a declarat…

- Opt persoane au murit sambata dimineața intr-o alunecare de teren, in urma unor ploi puternice, pe insula italiana Ischia, in largul orașului Napoli, informeaza Stiripesurse. Un bilant anterior anunta 13 persoane date disparute. Alunecarea de teren care a avut loc in orasul Casamicciola Terme, in nordul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter, urmat de 25 de replici, a ucis luni cel puțin 56 de persoane și a ranit alte 700 in provincia indoneziana Java de Vest, transmite Reuters, potrivit guvernatorului local Ridwan Kamil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…