Furtuna tropicală Ianos face ravagii în Grecia Barci rasturnate, catarge de ambarcațiuni de agrement scufundate și valuri care matura cu furie falezele. Imaginile apocaliptice au fost distribuite de internauți din Grecia, țara care infrunta deja furia unui fenomen meteo extrem, numit 'medicane' (furtuna mediteraneana similara cicloanelor). Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

