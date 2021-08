Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Grace care a facut ravagii in Haiti, mai ales in zonele afectate puternic de cutremurul de sambata, a devenit mai intensa pe parcursul ultimelor zile și a devenit un uragan de categoria 1. Grace urmeaza sa loveasca, joi, coastele Mexicului și stațiunile turistice din zona.

- Haiti a fost lovit marti de furtuna tropicala Grace care a produs inundatii periculoase dupa ce tara din Caraibe a fost devastata de un cutremur de magnitudine 7,2 de Richter, ingreunand si mai mult eforturile de salvare dupa seismul de suprafata.

- Furtuna tropicala Fred, a sasea din acest sezon de uragane din Atlantic, s-a format marti la sud de Puerto Rico, a declarat Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA, informeaza AFP. Ciclonul a fost localizat la aproximativ 70 km sud-vest de Puerto Rico si la circa 350 km est si sud-est de Santo…

- O perturbatie atmosferica din Marea Caraibilor este pe cale sa se transforme in curand in furtuna tropicala Fred, posibil pana se va apropia de Puerto Rico, marti, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza agentia DPA. Un avion Hurricane Hunter al Administratiei…

- O noua furtuna tropicala este asteptata sa se abata asupra regiunii capitalei Tokyo duminica, in ultima zi a Jocurilor Olimpice, au declarat vineri organizatorii, fara a anunta nicio modificare a programului competitiilor, informeaza AFP. Agentia meteorologica nipona a avertizat cu privire…

- Uraganul Elsa, care a scazut in intensitate si a fost retrogradat in categoria furtunilor tropicale miercuri dimineata, se indreapta spre coastele statului american Florida si va atinge uscatul in cursul acestei dupa-amiezi, au anuntat reprezentantii Centrului Nationale pentru Uragane (National Hurricane…

- Furtuna tropicala Elsa s-a intensificat vineri dimineata, devenind un uragan si amenintand Insulele Caraibe, a informat Centrul de Monitorizare a Uraganelor (NHC) din Miami, potrivit AFP. "Conditii de tip uragan sunt observabile in Barbados", a precizat NHC in buletinul sau de la 8:30 (12:30…