Furtuna tropicală Chalane se îndreaptă către Mozambic; echipele de intervenţie sunt pregătite Furtuna tropicala Chalane se indreapta spre coastele estice ale Africii cu viteze ale vantului de 120 de kilometri pe ora si urmeaza, potrivit prognozelor, sa ajunga miercuri in Mozambic, informeaza DPA.



Furtuna tropicala urmeaza sa se intensifice pe traseul sau spre Mozambic dinspre Madagascar, unde a provocat ploi torentiale, dar pagube minore, continuand apoi sa se deplaseze in directia Zimbabwe si Botswana, a precizat luni seara Biroul Natiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA).



In tarile vizate de furtuna au fost emise alerte meteo, iar autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri Botoșani, aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, a dat ordinul de incepere a sezonului de deszapezire pe sectoarele de drum pe care le are in administrare.

- Oamenii de știința au gasit o specie eluziva de cameleon care a fost zarita ultima oara in Madagascar in urma cu 100 de ani, transmite The Guardian. Cercetatori din Madagascar și Germania au anunțat vineri ca au descoperit cateva specimene vii ale cameleonului lui Voeltzkow in timpul unei expediții…

- Recent, Tribunalul Antananarivo din Madagascar a anuntat ca Radu Mazare ar fi fost extradat ilegal din Madagascar, in luna mai a anului trecut si ca trebuie retrimis in insula din estul Africii.Azi, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen in apelul dosarului in care Radu Stefan Mazare,…

- Uraganul Eta a scazut in intensitate pana la nivel de furtuna tropicala urmand sa se transforme ulterior in depresiune tropicala, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Eta se afla miercuri la aproximativ 140 de kilometri vest…

- Uraganul Eta a scazut in intensitate pana la nivel de furtuna tropicala urmand sa se transforme ulterior in depresiune tropicala, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters. Eta se afla miercuri la aproximativ 140 de kilometri vest de Puerto Cabezas…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vinturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC),…

- Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Tribunalul Antananarivo din Madagascar a anuntat la jumatatea lunii octombrie 2020, ca Radu Mazare ar fi fost extradat ilegal din Madagascar, in luna mai a anului trecut si ca trebuie retrimis in insula din estul Africii.Radu Stefan Mazare,…

- Cel putin 4 oameni și 18 sunt dați disparuți in urma inundațiilor de proporții cu care se confrunta sudul Franței. Revarsarile de ape au fost provocate de ploile torențiale de la sfarșitul saptamanii.