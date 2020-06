Stiri pe aceeasi tema

- Amanda, prima furtuna formata in actualul sezon al uraganelor din Oceanul Pacific, a facut cel putin 18 victime in trei tari din America Centrala, El Salvador, Honduras si Guatemala, informeaza AFP. Echipele de interventie incercau luni sa localizeze alte sapte persoane din El Salvador care au fost…

