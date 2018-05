Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit in Cuba in urma precipitatiilor abundente care au cazut in ultimele doua zile in aceasta tara, asociate cu furtuna subtropicala Alberto, care a provocat inundatii masive in provinciile centrale si a avariat drumuri, poduri, locuinte si sedii ale unor institutii nationale,…

- Regiunea centrala a Cubei a fost izolata din cauza ploilor abundente cazute in ultimele zile, care au provocat inundatii si cresteri ale debitului raurilor in provinciile Villa Clara, Sancti Spiritus si Cienfuegos, de unde au fost evacuate peste 15.

- Gheața s-a depus pe pamant dupa doar cateva zeci de minute de la inceperea furtunii. Șoferii au avut probleme din cauza vizibilitații destul de scazute. Județul Botoșani a fost sub atenționare de cod galben de grindina și vijelii.

- Orasul Salonic a fost inundat, joi dupa amiaza, in urma unei furtuni puternice care a lovit Grecia. Mai multe masini au fost distruse de apele care s-au revarsat pe strazi, iar numeroase persoane, inclusiv turisti, au fost in pericol de ...

- Natura dezlanțuita in Canada. Cel puțin doi oameni au murit și alți doi au fost raniți in urma furtunii cu gheața care a facut ravagii ieri. Una dintre victime era un lucrator care trebuia sa taie varfurile copacilor inainte de furtuna, insa arborele a cazut peste el.

- O furtuna violenta a ucis doi oameni, la Buenos Aires si a lasat fara electricitate, o suta de mii de locuinte. Furtuna a provocat inundatii masive, inclusiv la metrou. Transportul public, atat la suprafata cat si subteran, a fost paralizat, iar echipele de interventie au ajuns, cu greutate, pentru…

- Costa de nord-est din SUA a fost lovita de vreme extrema! A nins ca in povești in zona marilor lacuri. Trei oameni au murit din cauza temperaturile scazute. Zeci de zboruri au fost anulate in Minneapolis și South Dakota, iar vantul puternic a facut ravagii.