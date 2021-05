Furtuna solară, spectacol pe cerul Statelor Unite Imagini spectaculoase surprinse in nordul Americii. Particulele ajunse in atmosfera Pamantului in urma uneia dintre cele mai puternice explozii solare din ultimii ani au creat jocuri de lumini in nuante de violet si verde, mai intense decat de obicei. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Conform astronomilor, impactul fluxului va ajunge la noi, in 12-13 mai 2021, fiind catalogat in categoria G3, de intensitate puternica, pe o scala cu cinci trepte, cum a atentionat Space Weather.Acest gen de furtuna se produce doar de 100 de ori pe ciclul solar, care se intinde pe o durata de 11 ani,…

