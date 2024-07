Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) a emis luni un avertisment conform caruia acest puls de plasma intunecata ar putea provoca „fluctuații in rețeaua electrica”. Intr-un videoclip prezentat de Observatorul dinamic solar al NASA, a fost ilustrata o erupție solara rece care explodeaza,…

- Electricitatea și comunicațiile radio de pe intreaga planeta s-ar putea intrerupe in aceasta saptamina. Motivul pentru aceasta este o puternica erupție solara inregistrata de NASA. Probabilitatea unei astfel de evoluții a evenimentelor este de 60%, relateaza RBC cu referire la Daily Mail. NASA a inregistrat…

- Un fenomen rar, denumit incalzire stratosferica brusca (SSW), a fost detectat in stratosfera de deasupra Antarcticii, la o altitudine de aproximativ 30-40 de kilometri deasupra Pamantului. Acest fenomen presupune o creștere rapida a temperaturilor stratosferice, avand potențialul de a produce efecte…

- O padure de aproximativ un hectar din Maramureș a fost pusa la pamant de o furtuna care a durat aproximativ 10 minute. S-a intamplat in zona localitații Valeni. Judetul Maramures s-a aflat ieri sub Cod portocaliu de ploi, averse si vijelii. Au fost probleme mai ales in Sighetu Marmatiei, unde vantul…

- A fost prapad in Capitala dupa ce meteorologii au anunțat Cod roșu de furtuna. Marile bulevarde au fost inundate, iar vantul puternic a doborat copaci și a smuls acoperișuri. Pompierii au avut de gestionat aproape 400 de interventii in urma furtunii care a afectat joi seara Bucurestiul si judetul Ilfov,…

- Fenomen rar vizibil sambata seara pe cerul Romaniei, care seamana cu aurora boreala. In Alba, de exemplu, cerul nopții s-a colorat in nuanțe de roșu. Imagini spectaculoase au fost surprinse in Austria, Germania, Elveția și Italia, iar totul a fost rezultatul unei uriașe furtuni solare. Citește și: Florin…

- Cerul Romaniei a fost luminat vineri noaptea de aurora boreala, in mai multe regiuni fiind surprinse imagini impresionante cu cerul roșiatic. Și la Dej, cerul a fost la miezul nopții inundat de lumina provocata de aurora boreala, aceasta fiind vizibila mai ales in zonele mai puțin afectate de iluminatul…