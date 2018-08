Stiri pe aceeasi tema

- ISU Bucuresti – Ilfov a intervenit sambata in Capitala, care s-a aflat sub cod portocalliu de ploi si vijelii, pentru a ridica mai multi copaci cazuti pe carosabil sau pe masini si in cazul unor case si curti inundate. De asemenea 13 autovehicule au fost avariate, titreaza News.ro. Echipele de interventie…

- In urma ploii torențiale de sambata, ISU a inregistrat peste 30 de intervenții in București și Ilfov in situații precum copaci cazuți, mașini avariate, gospodarii sau drumuri inundate. Pentru gestionarea acestor situații au fost mobilizați peste 100 de pompieri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Peste 100 de pompieri au intervenit, sambata, in urma ploilor, in Capitala si in Ilfov, pentru indepartarea unor copaci si stalpi cazuti si pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii si de pe mai multe drumuri inundate, conform ISU Bucuresti-Ilfov. Potrivit sursei citate, au fost 21…

- In urma furtunii care a avut loc, sambata, in București, au intervenit peste o suta de pompieri cu 32 de autospeciale și 9 motopompe.Potrivit ISU București - Ilfov, 21 de copaci și 2 stalpi au cazut, 13 mașini fiind avariate. De asemenea, 6 gospodarii și 3 drumuri au fost inundate.

- Furtuna a facut ravagii și la Bucerdea Vinoasa, vineri seara, iar viiturile au luat tot ce au prins in cale. Copaci, mașini, obiecte ale oamenilor, care și-au pierdut o parte din ceea ce au agonisit. Pentru majoritatea locuitorilor din comuna Bucerdea Vinoasa a fost, de departe, cea mai neagra zi din…

- 60 de localitați din 13 județe au fost afectate de furtuna din ultimele ore, fiind avariate 29 de masini, smulsi de vant 82 de copaci, iar zeci de locuinte si curti au fost inundate. In Mehedinți o persoana a murit lovita de fulger, iar in Caraș – Severin o familie a fot evacuata.Potrivit…

- Peste 60 de copaci au cazut pe masini, carosabil, cladiri si linii electrice, patru acoperisuri au fost doborate si aproape 12.000 de consumatori din judetul Valcea au ramas fara energie electrica din cauza furtunii din ultimele 12 ore. Potrivit ISU Valcea, la nivelul judetului au fost…

- Cel putin sase persoane au fost ranite, iar aproximativ 160 de masini au fost avariate in urma unor inundatii puternice produse sambata dupa-amiaza in orasul turc Ankara, anunta Mediafax. “Sase oameni au fost raniti, dar nu sunt in stare grava. ...