Furtuna Sally a adus in noaptea de miercuri spre joi ploi torentiale pe teritoriul statelor Alabama si Florida, din sud-estul SUA, provocand moartea unei persoane, potrivit autoritatilor locale, si cauzand inundatii semnificative si pene de curent, informeaza AFP.



O persoana si-a pierdut viata in orasul de coasta Orange Beach, din Alabama, a confirmat joi pentru AFP, locotenentul Trent Johnson, din cadrul politiei locale.



Sally a ajuns pe continent miercuri, la ora 4:45 (9:45 GMT) in Gulf Shores, un mic oras din Alabama. La vremea respectiva, a fost catalogat uragan de…