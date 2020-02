Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologul Romica Jurca anunța ca Romania va fi lovita de furtuna Sabina. Jurca spune ca furtuna nu va lovi in plin, insa se vor simți curenți de vant puternici, generați de sistemul noros care afecteaza Europa.Citește și: Marcel Ciolacu AMENINȚA PNL cu Avocatul Poporului daca cele 25 de…

- Inversiune termica. Ciclonul care face ravagii in Europa va afecta Romania. Iarna nu mai vine de la rusi Vremea se schimba in ton cu vremurile. Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat in aceasta iarna in Romania este ca nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care sa vina dinspre…

- Sarbatorim astazi, la 24 ianuarie, un moment simbol, anume unirea Principatelor Romane, moment impletit cu alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor Principate – 5 ianuarie și 24 ianuarie 1859. In respectivele zile, cele doua comunitați au decis, prin acte de energie naționala, infaptuirea…

- Ascensiunea lui Vladimir Putin, devenind unul din cei mai puternici oameni din lume, este una plina de mistere și secrete bine ascunse in sertarul de la Kremlin, dar se pare ca unele dintre acestea au fost scoase la iveala de celebra publicație franceza Le Monde. De-a lungul timpului au existat speculații…

- La 130 de ani de istorie, Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu,, face un pas important in Europa prin participarea la programul Școala – Ambasador a Parlamentului European (EPAS), derulat de Biroul de Legatura al P.E. in Romania, program ce urmarește creșterea gradului de informare a tinerilor…

- Vremea se schimba de miercuri. Un ciclon care vine din vestul Europei va aduce o cantitate importanta de precipitații, dar și o racire considerabila a vremii. De azi (miercuri n.r.) se schimba vremea. Ciclonul care a adus precipitațiile din Italia și din sudul Elveției și sudul Austriei, adica au fost…

- Gerul si ninsorile le fac deja viata grea locuitorilor din mai multe tari ale Europei. In estul Austriei, un intreg orasel a ramas fara energie electrica din cauza unor avarii provocate de zapada...