Furtună puternică la București – o antenă GSM a căzut peste case și mașini VIDEO O furtuna puternica a avut loc in București, miercuri seara. O antena GSM de mari dimensiuni a cazut pe doua locuințe. Doua persoane au fost ranite. Mai mulți copaci s-au prabușit peste mașini. ACTUALIZARE. Doua femei au fost transportate la spital. Este vorba despre o femeie de 70 de ani, care a fost transportata de SMURD la Spitalul Militar, și o femeie de 90 de ani, care a fost preluata și transportata la spital de SABIF, potrivit ISU. Furtuna puternica de miercuri seara a facut ravagii in București. Mai mulți copaci au cazut peste mașini, o schela s-a desprins parțial de pe fațada unei cladiri… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

