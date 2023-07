Furtună puternică în București și Ilfov. Vremea s-a dezlănțuit Vremea s-a dezlanțuit, in aceasta seara, in Capitala, așa cum au prognozat și meteorologii: ploaie, vant, tunete și fulgere. Fenomenul extrem a luat prin surprindere mai mulți bucureșteni, chiar daca acesta fusese anunțat inca de dimineața. S-au inregistrat perioade cu instabilitate atmosferica accentuata și intensificari ale vantului, rafelele ajungand pana la 90 km/h și izolat la peste 100 km/h, existand frecvente descarcari electrice și averse torențiale ce au acumulat izolat și 60 l/mp. Foto: Critian Caliman/Puterea.ro Pana la aceasta ora, ISU București – Ilfov nu a inregistrat situații de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

