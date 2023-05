Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema a facut prapad in aproape toata țara. In mai multe județe ploile torențiale au fost insotițe de vant puternic și grindina. 34 de județe au fost afectate. In doar cateva minute gospodariile oamenilor au fost inundate iar culturile distruse din cauza grindinei. Iar in marile orașe autoritațile…

- Vremea extrema continua sa faca prapad. Vestul țarii a fost maturat de furtuni, iar un strat gros de grindina a acoperit drumurile. Cele mai afectate sunt județele Caraș Severin și Bihor. Și la Craiova in doar cateva minute gospodariile oamenilor au fost acoperite de gheața.Grindina a distrus și culturile…

- ANM a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 21.00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. In Capitala, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data.Miercuri intre orele 12.00 - 23.00, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Meteorologii au emis miercuri, 24 mai, o avertizare cod galben de furtuni și ploi torențiale valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și…

- 24 mai| Avertizare COD GALBEN de furtuna in Alba. Ploi, descarcari electrice, vijelii și grindina Meteorologii ANM au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in Alba și alte județe din țara in intervalul 24 mai ora 12.00 pana la ora 23.00. In intervalul menționat…

- Județul Maramureș se afla sub avertizare de cod galben de ploi și vijelii. Mai multe orașe au fost acoperite de grindina in urma unei furtuni extreme care a ingreunat traficul in marile orașe.Mai multe filmulețe postate in mediul online arata dezastrul lasat in urma de furtuna devastatoare. Probleme…

- Vremea rea a facut prapad in nordul Romaniei. In mai multe regiuni, precipitațiile au luat forma furtunilor și au fost insoțite de grindina și/sau gheața. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de COD GALBEN de ploi, descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina…

- Dupa masa capricioasa in nordul Romaniei. S-a emis un cod GALBEN de vreme cu averse de peste 25 l/mp, descarcari electrice și intensificari ale vantului, dar și grindina in anumite zone. Avertizarea a fost adeverita la scurt timp. Baia Mare devenind in doar cateva minute o mica Veneție! http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/344613496_589161666326122_2972388787834118581_n.mp4…