- Ziarul Unirea VIDEO| Vijelii și grindina in mai multe zone din Apuseni: La Ciuruleasa, gheata a albit pamantul Furtuna puternica produsa sambata, 13 iunie, in zone extinse din Apuseni a dus la pagube importante in agricultura. La Ciuruleasa, grindina a acoperit in cateva minute curtile si gradinile…

- In dupa amiaza si seara zilei de vineri, 12 iunie a.c., județul Botoșani s-a aflat sub incidența a opt avertizari nowcasting „Cod Portocaliu” de ploi torențiale, grindina de dimensiuni medii și vant puternic. Primele efecte ale fenomenelor meteo prognozate au fost sesizate dupa ora 20.00. Astfel, de…

- Ziarul Unirea VIDEO| Grindina a facut PRAPAD in nordul țarii: Ploaia cu gheața a distrus gradinile și a provocat pagube insemnate O furtuna puternica, insotita de o ploaie cu grindina s-a abatut, joi, asupra mai multor localitați din județul Maramureș, și a acoperit terenurile cu un strat alb. Cetațenii…

- Atentionarea de Cod galben emis de ANM pentru ziua de joi, 4 iunie, nu s-a dezmintit. Pentru Maramures au fost anuntate averse si grindina. Ploaia cu gheata a batut minune in sir la Ulmeni, iar strazile si gradinile au fost acoperite de gheata, provocand distrugeri insemnate. Pana la ora 22.00 in Maramureș,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Ploaie cu grindina la Blaj și Tartaria: Bucațile de gheața au facut prapad culturile oamenilor In mai multe localitați din Alba ploaia cu gheața a facut prapad culturile oamenilor. La Blaj și Tartaria grindina a distrus mai multe gradini și a provocat pagube insemnate oamenilor.…

- O furtuna deosebit de puternica cu gheata s-a abatut marti, 26 mai, asupra comunei Livezile din judetul Alba. Drumul dintre Poiana Aiudului si Livezile a fost acoperit cu un strat gros de gheata.

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA| Covor de grindina pe șoseaua dintre Livezile și Poiana Aiudului. Bucațile de gheața au acoperit pamantul dupa o ploaie torențiala O ploaie cu grindina s-a abatut marți la amiaza asupra mai multor localitați din județul Alba și a acoperit pamantul cu un strat alb. Șoferii…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Ploaie și GRINDINA la Șard: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile O ploaie cu grindina de dimensiuni medii a cazut luni dupa-masa peste localitatea Șard, in apropiere de Alba Iulia. In doar cateva minute, oamenii au vazut cum curțile, gradinile…