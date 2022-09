Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna puternica in judetul Mehedinti și cod portocaliu pana la 10.00 Foto: Adriana Tudose / RRA În judetul Mehedinti, pompierii au intervenit în doua localitati, unde s-au înregistrat acumulari mari de apa într-un timp foarte scurt, din cauza precipitatiilor abundente. Mihai…

- PROBLEME… O furtuna puternica a izbucnit din senin, marți seara, in municipiul Vaslui, dupa o zi cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius. Mai mulți copaci au fost doborați de vant, iar zeci de strazi au fost inundate. In zona Traian, subsolurile și scarile blocurilor s-au umplut cu apa dupa ce canalizarea…

- O avertizare nowcasting de furtuna ce a vizat municipiul Bucuresti a fost emisa marți dupa-amiaza de Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii au extins avertizarea de vreme severa pentru municipiul București și au emis un cod roșu de furtuna, valabil pana la ore mai tarzii. Au fost semnalate…

- Furtuna cu ploaie torențiala, vant puternic și grindina de dimensiuni medii a dat traficul peste cap in București și a intarziat sau chiar a forțat devierea unor zboruri care trebuiau sa aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni.

- O furtuna violenta a izbucnit in Capitala, in jurul orei 16.00, mai mulți copaci fiind doborați de vant, strazi inundate și cartiere acoperite cu grindina. O prima avertizare Ro-ALERT a fost trimisa pentru orele 16.40-17.30, iar o a doua, pana la 18.30.

- Case inundate, copaci smulși din radacina, strazi acoperite de ape și mașini blocate in șuvoaie. Totul s-a intamplat in orașul Constanța, in intervalul in care orașul a fost sub cod portocaliu de ploi torențiale. Pompierii au avut zeci de intervenții din cauza ploilor abundente și a vantului puternic…

- Vremea rea a facut prapad in Capitala, dar și in mai multe localitați din țara. Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost doborați de vijelie peste mașini. Meteorologii au emis, duminica seara, un cod portocaliu de vijelii pentru București și zonele limitrofe, iar…

- Furtuna puternica pe Autostrada Soarelui. Un telespectator ne-a transmis ca au fost probleme la km 112. Acolo au fost oprite in jur de 30 de mașini. Pana la 18:30, județul Constanța este sub cod portocaliu de vreme severa.