Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigatii din SUA, este supus unor presiuni politice enorme din cauza modului in care s-a derulat ancheta FBI care l-a vizat pe fostul consilier prezidential pentru Siguranta Nationala Michael Flynn, anunța MEDIAFAX.

Michael Flynn a pledat vinovat in decembrie 2017 ca a mințit Biroul Federal de Investigații in privința conversațiilor avute cu Serghei Kislyak, ambasadorul rus la Washington din acea perioada. Investigatia se derula in cadrul anchetei mai ample a procurorului special Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse si…