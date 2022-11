Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul a aprobat, miercuri, ordonanța privind plafonarea prețurilor la energie. Noile prevederi au un impact direct asupra intregului sector de chirii. Astfel, chiriașii care nu pot face dovada unui contract, nu vor beneficia de plafonarea prețurilor la energie. In schimb, prin obligativitatea…

Specialiștii incearca sa afle cat de mare va fi cutremurul de pe piata imobiliara est-europeana. In Ungaria se vorbeste de aparitia panicii pe masura ce se aduna facturile uriase la utilitati, iar in Polonia, vanzarile se prabusesc, dar preturile continua

Cele mai recente date arata ca, la nivel mondial, prețurile imobiliarelor au luat-o din nou razna. Specialiștii vorbesc despre un colaps in acest sector, din cauza crizei financiare globale. Nici cele mai puternice economii nu sunt cruțate de acest fenomen, publicațiile de specialitate speculand ca…

Randamentul eurobondurilor Romaniei la 10 ani a depașit, recent, pragul de 8%, fața de valori sub 2% in urma cu 3 ani, in condițiile in care pentru țari din regiune, precum și pentru economii majore, cum ar fi Germania, saltul a fost sensibil mai redus, arata o analiza Colliers.

Capitala Romaniei se afla pe locul al doilea in clasamentul care masoara grandul de accesibilitate al apartamentelor in randul capitalelor europene si pe primul loc la nivelul celor mai mari orase din tara, arata datele Indexului Imobiliar Kiwi Finance.

- Piata imobiliara stagneaza. Numarul constructiilor a scazut cu peste 35 de procente in comparatie cu anul trecut, iar in acest an practic nu s-au mai deschis santiere. Prin urmare, la anul nu se vor mai vinde apartamente noi. Sunt constatarile economistului Veaceslav Ionita.