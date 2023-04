Furtuna Mathis aduce un val de frig asupra României. ”O masă de aer rece va cuprinde țara noastră” In urmatoarele zile ne așteapta scaderi importante de temperatura, de peste 10 grade Celsius. Furtuna Mathis va patrunde in țara prin sud și apoi va cuprinde, treptat, intreg teritoriul. Furtuna Mathis aduce un val de frig asupra Romaniei Furtuna s-a format in Oceanul Atlantic, apoi a inaintat in Europa, provocand pagube in Anglia, Franta, Spania, Belgia, Germania, Elvetia, dar si in nordul Italiei. Mathis, va ajunge asupra Romaniei in urmatoarele ore . “La sud de țara noastra evolueaza un ciclon, denumit de meteorologi Mathis. Asociat acestui ciclon va fi un front atmosferic care va patrunde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Romania va fi lovita de un val de frig și de o furtuna de proporții apocaliptice. Meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea de la o zi la alta cu 10 grade. Furtuna Mathis, așa cum au numit-o meteorologii francezi, va ajunge și in Romania, de maine. In mai multe țari din vestul și centrul Europei…

