- De la 20 de grade, Grecia a ajuns brusc la temperaturi negative de minus 20 de grade. Valorile termice ar fi scazut atat de mult din cauza furtunii Leandros, fenomen meteo care a stopat perioada cu vreme calda din ultimele zile de pe teritoriul tarii.

- Este informare de ninsori și vant alert pentru jumatate de țara. Va ninge și se va depune strat consistent de zapada, iar pe creste, vantul va sufla cu peste 80 km/h. Vremea se va raci deosebit de mult in urmatoarele zile, in weekend temperaturile scazand pana la minus 20 de grade Celsius in țara. Articolul…

- Este oficial, iarna iși intra cu adevarat in drepturi! Meteorologii spun ca in perioada urmatoare vor scadea brusc temperaturile, astfel incat termometrele var arata și minus treisprezece grade Celsius in unele zone ale țarii.

- Temperaturile vor varia destul de mult saptamana viitoare in județul Alba. In primel zile ale intervalului se incalzește pana la maxime de 10 … 11 grade Celsius, fiind așteptate ploi. Incepand de joi temperaturile scad, iar in weekend temperaturile minime vor atinge, in zona montana, -6 … -7 grade…

- Vremea mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada va face loc iernii, spun meteorologii. Urmeaza o racire accentuata, cu ploi și ninsori. „Pe masura ce ne apropiem de finalul ultimei luni din aceasta toamna, putem spune ca vremea iși urmeaza parcursul normal. Sambata și duminica vom observa…