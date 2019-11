Furtună la Interne, după umilirea polițistului rutier din București de un agent al poliției locale Este furtuna in Poliție dupa scandalul public de saptamana trecuta din sectorul 1 al Capitalei, cand un polițist rutier a fost umilit in strada de un agent al Poliției Locale care a refuzat sa-i prezinte documentele și și-a mobilizat și șefii pentru a scapa de amenda, potrivit Digi24. Dupa ce superiorii rutierului și-au lasat subalternul expus presiunilor și chiar au intervenit pentru agentul local, polițiști din intreaga țara s-au mobilizat pentru a curața imaginea acestei forțe. 8 000 de persoane au semnat o petiție care ar urma sa duca la schimbarea denumirii Poliței Locale in Garda… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

