- O furtuna care s-a abatut aseara tarziu peste judetul Valcea a facut prapad in multe zone. Inca se contabilizeaza pagubele. Numai in Ramnicu Valcea au fost smulsi din pamant zeci de arbori, distruse masini, inundate pasaje si strazi, smulse acoperisuri, iar zeci de mii de oameni au ramas in bezna. Potrivit…

- Mai multi copaci au fost doborati, unul dintre acestia peste un autoturism, dupa ce in noaptea de marti spre miercuri o furtuna s-a abatut asupra judetului Arad, vantul puternic si cantitatile mari de apa facand ca in anumite zone traficul rutier sa se desfasoare cu dificultate, potrivit purtatorului…

- Pompierii militari si civili din Harghita au intervenit, miercuri dimineata, pentru indepartarea a 26 de arbori si doi stalpi de lemn cazuti pe drumurile judetene, nationale sau pe liniile electrice, in urma unei furtuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Furtunile puternice din aceasta dimineața au facut prapad in județul Arad. Mai multe strazi din oraș au fost inundate, astfel ca șoferii au circulat cu dificultate, iar unele tramvaie, deloc. De asemenea, vantul puternic a pus la pamant mai mulți copaci, find nevoie de intervenția pompierilor pentru…

- O furtuna care a lovit in cursul noptii Aradul a produs pagube uriase. Cantitatea de apa care a cazut nu a mai putut fi preluata de canalizare in unele zone si au fost inundate strazi din municipiul Arad. Zeci de subsoluri de blocuri si pivnite sunt pline de apa, iar aradenii disperati nu mai stiu […]…

- Mai multe mașini au fost avariate, la Arad, dupa ce cațiva copaci s-au rupt sau au fost scoși din radacini, de o furtuna care nu a ținut mai mult de cinci minute. (Console si accesorii gaming)Vijelia a adus cu ea și o ploaie torențiala, din cauza careia sistemul de canalizare a cedat. Apa menajera și…

- In Caras-Severin, furtuna a facut ravagii in mai multe localitati de pe Valea Almajului. Bucatile de gheata au facut prapad in curtile oamenilor, iar culturile au fost distruse. O furtuna cu grindina s-a abatut si in judetul Brasov. In Poiana Brasov, bucatile de gheata au fost cat oul de prepelita.…

- O furtuna puternica a provocat duminica inundatii la Alba Iulia si in cateva comune din apripiere. In Alba Iulia au fost inundat emai multe strazi si intersectii din zona de jos a orasului, in conditiile in care canalizarea nu a mai facut fata cantitatii forte mari de apa.