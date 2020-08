Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Isaias a redevenit uragan, chiar inainte de a lovi coasta de est a SUA. Isaias s-a consolidat intr-un uragan de categoria 1 si va lovi uscatul cu ploi si vanturi sustinute de 121 de kilometri pe ora noteaza Mediafax.Isaias, care a slabit la categoria de furtuna tropicala pentru scurt…

- UPDATE – CJSU Maramureș: ”Deces nr. 23 Maramures, persoana masculina, categoria de varsta 50-59 de ani, a prezentat comorbiditati”. Autoritațile au anunțat joi, 30 iulie, un nou deces in Maramureș ca urmare a infectarii cu covid-19. Este vorba despre o persoana feminina, categoria de varsta 30-40 ani,…

- Autoritatile din Ecuador au intrat in alerta dupa ce o uriasa flota de pescuit comercial, formata din vase in marea lor majoritate sub pavilion chinez, a aparut in largul Insulelor Galapagis, transmite miercuri BBC potrivit Agerpres. Navele de patrulare ale Pazei de Coasta ecuadoriene incearca sa…

- Garde de Coasta le recomanda participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontiera existente la granita. Autoritatile de frontiera bulgare au informat Garda de Coasta, prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu, privind desfasurarea, in perioada 15 iulie ndash; 24 august 2020,…

- Apele Prutului se revarsa din cauza ploilor! Raul a depașit și cu un metru cota de inundație. Autoritațile sunt in alerta, mai ales dupa avertizarea Cod roșu emisa de hidrologi, valabila pana vineri la miezul nopții.

- Fostul campion mondial la box Mihai Leu este marele favorit pentru a castiga pentru al doilea an consecutiv titlul la Categoria I in Campionatul National de Viteza in Coasta, competitie care va debuta in weekend pe traseul de la Cheile Gradistei.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca Partidul Republican nu isi va mai tine conventia nationala la Charlotte, in Carolina de Nord, din cauza masurilor cerute de guvernatorul acestui stat, Roy Cooper, un democrat, pentru a se evita raspandirea coronavirusului, transmit DPA si Reuters.…

- New York City intra in cel mai mare program de urmarire, control și supraveghere din istoria Statelor Unite ale Americii. Viața dupa pandemia de Covid-19 nu va mai fi niciodata la fel pentru locuitorii uriașei metropole. Autoritațile newyorkeze au pregatit o echipa care va purica orașul de 20 de milioane…