Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 9 oameni au murit in timpul uraganului Iota care face ravagii in America Centrala. Potrivit presei straine, in Nicaragua oamenii erau luați de puhoaie, iar vantul puternic a zmuls acoperișurile mai multor case și a doborat numerosi copaci la pamant.

- Ploile dezlanțuite de uraganul Eta au rasturnat copaci, au format torenți de apa și au daramat parți ale unui munte deasupra satului Queja din regiunea Alta Verapaz, Guatemala, ingropand zeci de oameni in casele lor. Printre ei și 22 de membri ai aceleiași familii, noteaza The Guardian. In timp ce ploile…

- Uraganul Eta a lasat in urma sa cel putin 150 de morti si disparuti in Guatemala, cel mai grav bilant din America Centrala, inainte de a se intoarce in Marea Caraibilor unde, dupa ce a scazut in intensitate pana la nivel de depresiune tropicala, se va intensifica, amenintand Cuba, Jamaica si Florida,…

- Furtuna Eta a provocat joi noi inundatii in America Centrala, unde bilantul deceselor a ajuns la cel putin 27, desi autoritatile estimeaza ca ar putea fi mult mai mare, informeaza DPA.Eta a atins tarmul cu puterea unui uragan marti, pe teritoriul Nicaragua, dupa care a patruns in Honduras…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vinturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC),…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…

- Inundatiile, alunecarile de teren si alte fenomene naturale provocate de ploile torentiale care au afectat de la inceputul lunii octombrie regiunile centrale inalte din Vietnam au lasat in urma 117 morti si 21 de persoane disparute, a anuntat vineri Comitetul national pentru prevenirea si controlul…

- Grupuri inarmate finantate de traficul de droguri au facut in 11 zile 33 de morti in diverse regiuni ale Columbiei, unul din cele mai grave bilanturi ale violentei in aceasta tara de la semnarea acordului de pace din 2016, au anuntat sambata autoritatile, noteaza AFP. Vineri si sambata au…