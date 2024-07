Furtună în Ploiești. Mai mulți copaci, doborâți de vântul puternic – FOTO/VIDEO Dupa temperaturile caniculare din ultimele ore, au aparut vijeliile. O furtuna s-a abatut, joi dupa-amiaza, asupra municipiului Ploiești. Vijelia a produs pagube. Mai multi arbori au fost pusi la pamant de vantul puternic, joi dupa-amiaza, in timpul furtunii ce s-a abatut asupra zonei centrale a municipiului Ploiesti. Și alte cartiere din oraș au fost afectate […] The post Furtuna in Ploiești. Mai mulți copaci, doborați de vantul puternic – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

