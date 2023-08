Furtună în Muntenia şi Oltenia, dar și vânt puternic în Dobrogea, miercuri dimineața Cod galben de furtuna in localitati din sapte judete din Muntenia si Oltenia pentru miercuri dimineața, precum si un Cod galben de vant puternic in Dobrogea. In localitati din judetele Ialomita, Prahova, Buzau, Gorj, Dolj, Valcea si Mehedinti se vor semnala descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, local averse care vor acumula 15-20 litri/mp, anunța Administratia Nationala de Meteorologie. De asemenea, pana la ora 9:00, in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala, local si temporar, intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55 – 60 km/h. ANM precizeaza ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

