- Aproape 2.000 de familii din județul Harghita au ramas, joi seara, fara energie electrica, din cauza unei avarii produse de furtuna! (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)Harghita, 1.903 gospodarii din localitațile Capalnița, Homorod și Satu Mare, au…

- UPDATE: Circulatia feroviara este blocata vineri seara intre Predeal si Timisu de Sus din cauza unor arbori prabusiti pe calea ferata, care au rupt firul de contact pe ambele directii de mers si face imposibila circulatia spre si dinspre Brasov, informeaza CFR SA. Trenurile aflate in circulatie…

- Patru trenuri stationeaza temporar in garile de pe traseu. Potrivit reprezentantilor CFR,circulatia feroviara este oprita vineri seara, intre Tusnad Bai si Tusnad Sat, dupa ce un copac s-a prabusit pe calea ferata si a rupt linia de contact, care asigura alimentarea cu energie electrica a locomotivelor.…

- Sase localitati din judetul Harghita au ramas fara energie electrica, fiind afectati 2021 consumatori, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu. Potrivit sursei...

- Aproape 6.000 de familii au ramas vineri fara energie electrica, in urma furtunilor puternice, in vreme ce in comuna Lunca de Jos au fost inundate 25 de gospodarii, dupa ce paraul din localitate s-a revarsat, potrivit Mediafax. Un numar de 5.841 de familii din județul Harghita au ramas fara energie…

- Sase localitati din judetul Harghita au ramas, joi, fara curent electric in urma ploilor abundente din zona, care au afectat reteaua de alimentare cu energie. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului...

- Zeci de echipe ale Distributie Oltenia si prestatorilor externi se afla in permanenta in teren pentru remedierea tuturor problemelor create de furtuna care s-a dezlantuit miercuri seara in Mehedinti.

- Zeci de copaci din mai multe localitati din judetul Dolj au fost doborati pe carosabil, miercuri seara, de furtuna puternica, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)...