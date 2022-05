Furtună în București. ANM a emis Cod Roșu Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare nowcasting Cod Roșu de furtuna pentru București, valabila pana la ora 18.30. Potrivit meterologilor, indeosebi in jumatatea de est a municipiului, vor fi ploi torențiale ce vor acumula 35 l/mp, iar in ultima jumatate de ora (17.15 – 17.45 – n.r.) s-au acumulat izolat 35…40 l/mp. […] The post Furtuna in București. ANM a emis Cod Roșu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

