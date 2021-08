Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi copaci au cazut si un acoperis de la un bloc din Targoviste a fost luat de vant, joi seara, informeaza ISU Dambovita, potrivit agerpres.ro. Detasamentul Targoviste intervine cu o autospeciala pentru degajarea unui copac cazut in comuna Ulmi, sat Viisoara. In comuna Dragomiresti,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o noua avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata in 11 judete din vestul si nord-vestul tarii, valabila pana vineri dimineata. Potrivit meteorologilor, in perioada 15 iulie, ora 16:00 – 16 iulie, ora 6:00, in judetele…

- Cod Portocaliu in judetul Tulcea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Portocaliu ce vizeaza localitatile: Babadag, Sarichioi, Slava Cercheza, Mihai Bravu din judetul Tulcea.In data de 11 07 2021, in intervalul orar 17.35 18.30 sunt prognozate averse torentiale ce vor depasi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un mesaj de atenționare nowcasting COD GALBEN ???? valabila in intervalul 11-07-2021 ora 16:20 Post-ul Codul Galben lovește din nou Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN valabila in data de 24 iunie in intervalul 12:00 – Post-ul Meteo: Un nou Cod Galben de vreme rea pentru Dambovița. Ce ne așteapta astazi, 24 iunie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru zona de munte a judetelor Buzau si Prahova, valabila pana la ora 13:00. Potrivit...

- Localitatile Pantelimon, Glina si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov se afla sub Cod portocaliu de averse torentiale vineri seara, potrivit unei avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Pana la ora 18:10, in aceste zone se vor semnala averse torentiale care vor depasi…

- Furtuna in Baia Mare Luna iunie nu va aduce temperaturi care sa ne faca sa ne simțim ca am fi in plina vara. Cel puțin asta susțin meteorologii, care spun ca in Maramureș cel puiin pana in 20 iunie nu vom trece de 26 grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza…