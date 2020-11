Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Inca un gorjean a murit din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 637 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;2319 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 2014 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 110 persoane…

- Autoritațile sanitare din Gorj au raportat alte doua decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 376 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;2069 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1824 persoane sunt vindecate, externate…

- Cel putin opt persoane au fost date disparute in sudul Frantei, dupa o furtuna care a provocat inundatii in jurul orasului Nisa, capitala departamentului Alpes-Maritimes, conform unui anunt al autoritatilor locale, transmite sambata Reuters. Agentia Meteo France a anuntat ca in aceasta regiune au…

- Vineri, Franta a raportat 9.406 de infectii cu COVID-19, transmit agentiile Reuters și AFP, citate de Hotnews. Recordul anterior era de 9.843 de noi infecții. Acest bilant a fost inregistrat joi. Rata de pozitivitate - proporția numarului de persoane testate pozitiv in raport cu numarul…

- Record in India: aproape 100.000 de persoane s-au infectat și peste 1.000 au murit intr-o singura zi din cauza pandemiei de Covid 19. In total, in țara asiatica numarul de infectari a trecut de 4,4 milioane, potrivit Mediafax.India a raportat joi cresteri record de cazuri de infectii cu noul…

- Bilantul mortilor unui incendiu provocat de o explozie intr-o moschee din afara capitalei Bangladeshului, Dacca, a crescut la 11, au anuntat sambata politia si mai multi medici, citati de dpa și agerpres.ro.

- Alți doi argeșeni diagnosticați cu COVID-19 au murit! 36 de persoane se afla la Terapie Intensiva. Situația epidemiologica din Argeș, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 807; -persoane externate la…