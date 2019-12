Furtuna Elsa - Opt morţi în Spania şi Portugalia; o persoană dispărută în Franţa Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma unei furtuni care s-a abatut incepand de joi asupra Spaniei, Portugaliei si Frantei a ajuns sambata la opt, regiunea urmand sa fie afectata de alte vanturi puternice si ploi torentiale zilele urmatoare, relateaza duminica AFP si app.



Furtuna Elsa a continuat sa faca ravagii sambata in vestul Europei - o sud-coreeana a murit dupa ce a fost lovita de daramaturi la Madrid, un surfer olandez s-a inecat in sud-vestul Spaniei, un sofer si-a pierdut viata dupa ce masina in care s-a aflat a fost luata de ape in sudul Spaniei si o persoana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

