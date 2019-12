Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si mii de case au ramas fara curent electric din cauza inundatiilor care au lovit incepand de vineri sud-vestul Frantei, in timp ce luni in sudul tarii sunt asteptate vanturi puternice, potrivit cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Trupul unui barbat de…

- Furtunile puternice care au lovit sud-vestul Frantei au facut o treia victima, au declarat autoritatile franceze duminica, dupa ce un barbat de 40 de ani a fost gasit mort in masina sa luata de ape, la doua zile dupa ce disparuse, informeaza APP. Potrivit procurorului districtual adjunct Laurent Bidault,…

- Doua persoane au murit luate de ape, iar trei salvatori si-au pierdut viata in timp ce se deplasau cu elicopterul in ajutorul sinistratilor: acesta este bilantul tragic al violentelor intemperii care au lovit duminica sud-estul Frantei, la o saptamana dupa ce ploile torentiale au facut alte sase victime…

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost date disparute in intemperii violente in departamentul Var, in sud-estul Frantei unde, in pofida unei descresteri a nivelului apelor, unele drumuri si orase erau in continuare inundate, relateaza AFP.

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost date disparute in intemperii violente in departamentul Var, in sud-estul Frantei unde, in pofida unei descresteri a nivelului apelor, unele drumuri si orase erau in continuare inundate, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește…

- Camionul care a intrat pe podul care s-a surpat, in sud-estul Frantei, un accident soldat cu doi morti, cantarea ”peste 40 de tone”, adica mai mult decat dublul greutatii maxime autorizate, potrivit primarului comunei in care a avut loc drama, relateaza AFP.

- Bilantul prabusirii unui pod in sudul Frantei a ajuns la doi morti, au anuntat autoritatile luni seara, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Echipele de interventie au gasit cadavrul soferului unei camionete care se afla pe pod in momentul prabusirii. Citește…

- Vanturile puternice si ploile abundente au deteriorat o parte a retelei electrice si au lasat 66.773 de gospodarii fara electricitate, a completat CEOC, potrivit stiripesurse.ro. De asemenea, 4.976 de locuitori din zonele de munte sau predispuse la inundatii au fost evacuati.Potrivit…