Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat cinci…

- Statele Unite vor actiona împotriva regimului guvernamental din Siria cu sau fara suportul ONU, a declarat reprezentantul american Nikki Haley în fata Consiliului de Securitate, acuzând Rusia de “obstructionarea&"

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- Statele Unite au acuzat Rusia de ignorarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind Siria in legatura cu situația din Gouta de Est. Avioanele ruse continua sa execute misiuni de lupta in suburbia Damascului, in ciuda rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate privind o incetare a focului…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…